Реновация микрорайона Красная Этна в Нижнем Новгороде: какие дома снесут и что построят

Так будет выглядеть обновленный микрорайон. Фото: сайт Минграда Нижегородской области

В Нижнем Новгороде хотят застроить современным жильем микрорайон Красная Этна в Ленинском районе. Для этого здесь планируется снести 39 многоквартирных домов, детский сад и поликлинику. Об этом говорится в документах по комплексному развитию территории на сайте минграда.

Речь идет о территории, расположенной за Заречным рынком и торговым центром «Муравей». Ее окружают улицы Дружба, Снежная, Энтузиастов, а также река Ржавка. В прошлом веке здесь получали квартиры специалисты и инженеры местного завода «Красная Этна». Микрорайон застроен в основном старыми двухэтажками, есть также и пятиэтажные дома. Многие из них находятся в аварийном или ветхом состоянии и должны быть снесены.

Дома, которые подлежат сносу. Фото: сайт Минграда Нижегородской области

Всего реновации подлежит территория площадью 13,7 гектара. Проектом предусматривается периметральная застройка двух кварталов многоквартирными жилыми домами с общественно-деловой функцией в первых этажах. Здесь планируется построить 11 домов максимальной высоты в 25 этажей. Также предполагается строительство детского сада на 320 мест, школы на 1100 мест и поликлинического отделения на 100 посещений в виде пристроя к дому.

Здесь планируют построить новые дома и учреждения. Фото: сайт Минграда Нижегородской области

Согласно проекту, под снос попадают 39 аварийных домов, детский сад, поликлиническое отделение и магазин. Однако еще у семи зданий статус обозначен как «реконструкция с возможностью полного демонтажа», так что по факту снесенных построек может оказаться больше. Предельный срок реализации проекта составляет 15 лет.

Ранее сообщалось, что современными домами хотят застроить участок в районе улиц Новикова-Прибоя, Херсонской и Снежной в Ленинском районе. Для этого планируют снести 35 старых домов, а на их месте построить восемь домов в 11, 14, 17 и 25 этажей.

КОНКРЕТНО

Какие дома планируют снести в микрорайоне Красная Этна в Нижнем Новгороде:

ул. Дружбы, 25, 27, 29, 31, 33, 35

ул. Премудрова, 17, 19, 21,31а (детский сад),31, 33

ул. Снежная, 3, 5, 7, 9, 15

ул. Героя Самочкина, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а,

ул. Снежная, 13, 15 (поликлиника), 17, 17а, 17б

ул. Энтузиастов, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

ул. Героя Самочкина, 19, 21, 23, 25