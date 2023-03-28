Навигация «Валдаев» в Нижнем Новгороде начнется 1 мая. Фото: Водолет

Навигация судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» в Нижнем Новгороде начнется с 1 мая. Однако эта дата является предварительной, сообщается на сайте компании «Водолет».

Предварительная продажа билетов на предстоящий сезон стартует, однако, уже 1 апреля. Нижегородцам и туристам будут доступны как регулярные пассажирские рейсы, так и экскурсионно-прогулочные маршруты с билетом в оба конца. Регулярные рейсы выполняются в Балахну, Чкаловск и Сокольское. Прогулочные рейсы будут ходить в Юрино, Балахну, Чкаловск, Городец, Павлово, к Шуховской башне и просто по Нижнему Новгороду.

Напомним, «Валдаи» начали ходить в Нижнем Новгороде в 2020 году. Первое судно совершило рейс в Городец 28 июня. С тех пор число доступных направлений растет год от года.