«Валдай 45Р» открыл навигацию в 2020 году

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:30:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» совершило первый в 2020 году пробный рейс по маршруту Нижний Новгород – Городец в воскресенье, 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мы не отказались от планов по развитию пассажирских речных перевозок. Поэтому параллельно с постепенным снятием ограничений запускаем, как и планировали ранее, «Валдаи», - рассказал губернатор Глеб Никитин.

Правда, и тут не обошлось без ограничений – так, количество пассажиров сократили с 45 до 30 человек, а рассаживали их с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, билеты не продавали пассажирам без защитных масок или респираторов.

По словам и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артема Бафанова, в дальнейшем планируется вывести в рейсы пять «Валдаев», которые будут курсировать по разным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU