Дороги начали ремонтировать в центре Нижнего Новгорода по требованию прокуратуры

Ямочный ремонт в регионе стартовал на прошлой неделе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Нижнего Новгорода начали ремонтировать дороги после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщается на сайте ведомства прокуратуры Нижегородской области.

В частности, речь идет о 12 улицах: Белинского, Невзоровых, Студеная, Тверская, Короленко, Новая, Славянская, Ковалихинская, Ижорская, Ванеева, Пушкина, Кулибина. Здесь на дорогах были выявлены многочисленные выбоины, колдобины и ямы, затрудняющие проезд машин и общественного транспорта.

- В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление в городскую администрацию, объявила предостережения руководителям учреждений, ответственных за содержание дорог города, - сообщили в прокуратуре.

После вынесенного предупреждения дорожные рабочие вышли на объекты и начали залатывать ямы в асфальте. Ремонт находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ямочный ремонт на дорогах Нижегородской области начался неделю назад. Сейчас в Нижегородской области уже запущены два асфальтобетонных завода, в ближайшие дни заработают еще четыре.