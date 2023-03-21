Ямочный ремонт начался на дорогах Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ямочный ремонт стартовал на дорогах Нижегородской области. Технология предусматривает использование горячих асфальтобетонных смесей, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог.

По словам директора ГУАД Владимира Тужилина, на этот теплый сезон запланирован серьезный объем работ. Подрядчики выходят на объекты, как только позволяет погода, и стараются делать так, чтобы создавать как можно меньше помех водителям.

В ходе ямочного ремонта верхнее покрытие снимают посредством фрезерования, после чего с помощью связующих материалов укладывают на это место новый асфальтобетон.

Сейчас в Нижегородской области уже запущены два асфальтобетонных завода, в ближайшие дни заработают еще четыре. Таким образом, все районы области будут обеспечены асфальтобетонной смесью для ямочного ремонта дорог.

Основная ремонтная кампания по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в регионе стартует в мае. Планируется привести в нормативное состояние более тысячи километров дорог.