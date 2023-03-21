Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 12:23

Ямочный ремонт начался на дорогах Нижегородской области

Рабочие используют горячие асфальтобетонные смеси
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ямочный ремонт начался на дорогах Нижегородской области.

Ямочный ремонт начался на дорогах Нижегородской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ямочный ремонт стартовал на дорогах Нижегородской области. Технология предусматривает использование горячих асфальтобетонных смесей, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог.

По словам директора ГУАД Владимира Тужилина, на этот теплый сезон запланирован серьезный объем работ. Подрядчики выходят на объекты, как только позволяет погода, и стараются делать так, чтобы создавать как можно меньше помех водителям.

В ходе ямочного ремонта верхнее покрытие снимают посредством фрезерования, после чего с помощью связующих материалов укладывают на это место новый асфальтобетон.

Сейчас в Нижегородской области уже запущены два асфальтобетонных завода, в ближайшие дни заработают еще четыре. Таким образом, все районы области будут обеспечены асфальтобетонной смесью для ямочного ремонта дорог.

Основная ремонтная кампания по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в регионе стартует в мае. Планируется привести в нормативное состояние более тысячи километров дорог.