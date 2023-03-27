Наплавной мост Павлово – Тумботино демонтируют на время паводка. Фото: ГУАД

В Нижегородской области 27 марта начался демонтаж наплавного моста, соединяющего город Павлово с рабочим поселком Тумботино. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог региона.

Наплавной мост убирают на время прохождения паводка. Как только позволит погода, переправа будет смонтирована заново. Так происходит каждый год.

Пока же нижегородцы смогут попасть из Павлова в Тумботино и обратно через Нижний Новгород или через Муром. Первый путь составит 180 километров, второй – 230. Также можно воспользоваться бесплатным паромом.

Паводок в Нижегородской области начался около недели назад. В ряде районов уже затопило низководные мосты, дороги и приусадебные участки.