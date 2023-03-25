Последствия паводка в Нижегородской области 25 марта 2023: Затопленные мосты, залитые дороги и приусадебные участки

Рассказываем, каковы последствия паводка в Нижегородской области 25 марта 2023. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородскую область постепенно приходит настоящая весна. Днем 25 марта столбики термометров в регионе поднимались до +10 градусов. Все это вызвало быстрое таяние снега и целую череду подтоплений. «Комсомолка» собрала последствия паводка в Нижегородской области 25 марта 2023.

Подтопленные мосты

Первыми на себя приняли удар низководные мосты, которые ежегодно затапливаются в период весеннего половодья. Сегодня за день были подтоплены мост через реку Теша в Арзамасе и моста в Кстовском районе. В обоих случаях никто не пострадал и эвакуация жителей не потребовалась.

- В Кстовском районе был затоплен автомобильный мост на 12 километре подъездной дороги от федеральной трассы М-7 «Волга» к курортному поселку «Зеленый город, около подсобного хозяйства «Кудьма», - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Жилые дома в зону затопления не попадают. Для автомобилистов организовано движение по объездной грунтовой автодороге. Лодочная переправа не требуется.

Придомовые территории

А вот жителям Сергачского и Большеболдинского района пришлось тяжелее – здесь под водой оказались придомовые территории и приусадебные участки. В частности, были подтоплены участки на улице Советской в селе Чуфарово Сергачского района. К счастью, пострадавших нет.

- Эвакуация жителей здесь не требуется. Все вопросы жизнеобеспечения населения были заблаговременно решены, - заверили спасатели.

В Большеболдинском районе оказались подтоплены придомовые территории в селе Сумароково. Здесь тоже никто не пострадал.

Залитые дороги

Что касается дорог, то сегодня они по всей области превратились в большие лужи. И все же кое-где ситуация особенно тяжелая.

- 25 марта затоплен участок автодороги село Мадаево – село Новое Урюпино в Починковском районе, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Он входит в перечень ежегодно попадающих в зону возможного затопления. Проблемных вопросов нет. Никто не пострадал.