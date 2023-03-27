Три дома останутся без света в Нижнем Новгороде 27 марта. Фото: Мария ЛЕНЦ

Три дома останутся без электричества в Нижнем Новгороде 27 марта. Все они находятся в Автозаводском районе, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В частности, свет отключат в домах № 18, 18а и 20 по улице Газовской в микрорайоне Северный. Электроэнергии не будет довольно продолжительное время, с 9.00 до 17.00.

Отключение носит плановый характер и связано с проведением профилактических работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде стартовал опрос населения по поводу качества работы ДУКов. На его основе будет составлен рейтинг домоуправляющих компаний.