Самолёт, вылетевший в Москву, вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода по техническим причинам

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Самолёт, вылетевший в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт Нижнего Новгорода по техническим причинам. Инцидент произошёл около 18:17 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

– Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов в связи с возвратом самолёта в аэропорт вылета, – уточнили в ведомстве.

Известно, что самолет Sukhoi Superjet, авиакомпании «Азимут» взлетел из аэропорта Нижнего Новгорода и направлялся в Москву, но после набора высоты вдруг вынужден был вернуться обратно. В воздухе самолёт пробы около 20 минут, так как посадку в аэропорту имени Чкалова он сел в 18:32.

На борту самолёта пассажиров не было, перелёт совершали только пять членов экипажа.

– Обстоятельства происшествия устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – уточнили в транспортной прокуратуре.

Напомним, что вылет двух рейсов задержан в Нижнем Новгороде 26 марта. Оба рейса готовились отправить пассажиров в Москву. Также был отменен рейс сообщением «Нижний Новгород – Анталья».

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