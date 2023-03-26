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НовостиОбщество26 марта 2023 7:37

Вылет двух рейсов задержан в Нижнем Новгороде 26 марта

Ещё один рейс отменён
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Вылет двух рейсов задержали.

Вылет двух рейсов задержали.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Вылет двух рейсов задержали в нижегородском аэропорту имени В.П.Чкалова. Оба рейса готовились отправить пассажиров в Москву. Об этом сообщается на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Так, вылет рейса FV-6254 «Нижний Новгород – Москва» от компании «Россия» совмещённого с рейсом SU-6254 «Нижний Новгород – Москва» от компании «Аэрофлот» должен был состояться в 08:05. Его перенесли на 10:50.

Также с опозданием из Нижнего Новгорода состоится вылет рейса A4-9198 «Нижний Новгород – Москва» от компании «Азимут». Самолёт должен был покинуть аэропорт имени В.П.Чкалова в 07:30, но полёт перенесли на 11:30.

Рейс XC-8412 сообщением «Нижний Новгород – Анталья» от компании «Corendon» планировал вылететь в 15:15, но рейс отменили.

Все остальные самолеты вылетают и прибывают согласно расписанию.

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