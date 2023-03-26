До 1 апреля нижегородцы могут заявить о льготах по имущественным налогам за 2022 год

Нижегородцам напомнили о необходимости до 1 апреля заявить о льготах по имущественным налогам за 2022 год. Фото: Иван МАКЕЕВ

До 1 апреля жители Нижегородской области могут представить заявление о льготах по имущественным налогам за 2022 год. Об этом сообщает управление Федеральной налоговой службы.

Направить заявление и документы, подтверждающие право на льготу, можно через личный кабинет сайта ФНС, а также в налоговом органе или в МФЦ.

- Если не направить заявление о льготе в инспекцию, а у налогового органа при этом не окажется нужных сведений, расчет налога будет произведен без учета льготы, - уточняется в сообщении.

Напомним, что доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов выросли на 1,5 миллиарда рублей. Поступления в казну будут увеличены за счет межбюджетных трансфертов в общей сумме 1 миллиарда 152,9 миллиона рублей и собственных доходов в сумме 376,3 миллиона рублей. Расходы в свою очередь увеличены на 1,9 миллиарда рублей.

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