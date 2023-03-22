Доходы бюджета Нижнего Новгорода выросли на 1,5 миллиарда рублей

Городом получены собственные доходы в сумме 376,3 млн руб.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов выросли на 1,5 миллиарда рублей. Такие изменения одобрили депутаты в ходе заседания Городской думы 22 марта.
Поступления в казну будут увеличены за счет межбюджетных трансфертов в общей сумме 1 миллиарда 152,9 миллиона рублей и собственных доходов в сумме 376,3 миллиона рублей. Расходы в свою очередь увеличены на 1,9 миллиарда рублей.
500 миллионов рублей планируется направить на переселение аварийным жилого дома №15 литер А по улице Ломоносова в Советском районе. 426,9 миллиона рублей поступят на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и тепловых сетей Автозаводского и Ленинского районов. Ещё 150 миллионов рублей уйдет на подготовку проектно-сметной документации по капремонту ОКН «Здание основной части комплекса поземельного крестьянского банка».
Дополнительные средства – 17 миллионов рублей – поступят на обеспечение деятельности учреждений культуры, образования, физкультуры и спорта, а также поддержку ТОС.
Дефицит городского бюджета увеличился на 376 миллионов рублей – до 3 миллиардов 471,3 миллиона рублей. Его планируется погашать за счет остатков средств прошлого года.
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