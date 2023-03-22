Доходы бюджета Нижнего Новгорода выросли на 1,5 миллиарда рублей

Городом получены собственные доходы в сумме 376,3 млн руб. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов выросли на 1,5 миллиарда рублей. Такие изменения одобрили депутаты в ходе заседания Городской думы 22 марта.

Поступления в казну будут увеличены за счет межбюджетных трансфертов в общей сумме 1 миллиарда 152,9 миллиона рублей и собственных доходов в сумме 376,3 миллиона рублей. Расходы в свою очередь увеличены на 1,9 миллиарда рублей.

500 миллионов рублей планируется направить на переселение аварийным жилого дома №15 литер А по улице Ломоносова в Советском районе. 426,9 миллиона рублей поступят на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и тепловых сетей Автозаводского и Ленинского районов. Ещё 150 миллионов рублей уйдет на подготовку проектно-сметной документации по капремонту ОКН «Здание основной части комплекса поземельного крестьянского банка».

Дополнительные средства – 17 миллионов рублей – поступят на обеспечение деятельности учреждений культуры, образования, физкультуры и спорта, а также поддержку ТОС.

Дефицит городского бюджета увеличился на 376 миллионов рублей – до 3 миллиардов 471,3 миллиона рублей. Его планируется погашать за счет остатков средств прошлого года.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен