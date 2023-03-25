Кубок России по баскетболу представили болельщикам «Пари НН» в Нижнем Новгороде 25 марта

Кубок России по баскетболу приехал в Нижний Новгород. Фото: Мария СОРОКИНА

Кубок России по баскетболу презентовали болельщикам в ходе матча между командами «Пари Нижний Новгород» и МБА который состоялся в Нижнем Новгороде 25 марта. Спортивный трофей был выставлен в главном холле «Нагорного» с 14:00, и с ним неустанно фотографировались болельщики. В общей сложности спортивную арену в этот день посетили более 2 тысяч нижегородцев.

В этом сезоне нижегородская команда впервые стала обладателем Кубка России. До этого были и призовые места, и победа в Суперлиге, но трофей такой величины «черно-белые» поднимали над головой впервые.

- Сколько весит Кубок России? Он тяжелый. Очень тяжелый! Мы занимали вторые места, когда не хватало одного шага, поэтому это большое достижение и для нас и для Нижнего Новгорода. Это первый серьезный трофей для клуба, поэтому все рады. У меня лично было и чемпионство России но, наверное, у меня тогда не было такой большой роли в команде. Все-таки, когда ты получаешь такой трофей в качестве основного игрока — это большое достижение, и для меня это очень дорого стоит, - поделился впечатлениями вице-капитан БК «Пари НН» Иван Стребков.

Напомним, судьба кубка определилась 19 марта. В гостевом матче нижегородская команда обыграла «Зенит» со счетом 84:72. Как заметил 19-й номер нижегородской команды, в тот день ощущалась серьезная поддержка «шестого игрока».

- Для меня наши болельщики в Нижнем Новгороде — лучшие! Они нас поддерживают всегда, даже когда мы показываем плохую игру, как сегодня. На матче с «Зенитом» они даже перекрикивали домашних болельщиков. По моим ощущениям, на том матче собрался целый сектор нижегородцев. Очень благодарны им за их поддержку, - добавил баскетболист.

К слову, встреча с МБА завершилась поражением нижегородцев — 55:69. Впереди у «Пари НН» серия игр в рамках плей-офф.