«Пари НН» стал чемпионом Кубка России 2022-2023 по баскетболу

Баскетбольный клуб Нижнего Новгорода «Пари НН» одержал победу над петербургским «Зенитом» ФОТО: сообщество ВКонтакте «БК Пари Нижний Новгород»

Баскетбольный клуб Нижнего Новгорода «Пари НН» одержал победу над петербургским «Зенитом» и стал чемпионом Кубка России 2022-2023. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородской команды.

«Пари НН» забирает старт матча. Дмитрий Хвостов разогнал нападение первыми пятью очками. После трехочковый Максима Салаша спустя пять минут игры заставил Хави Паскуаля потратить тайм-аут. Однако это не сработало. Стребков обошел защиту, Бабурин сделал перехват, и Стребков добавил из-за дуги. Но «Зенит» постарался исправить ситуацию. Карасев попадает трехочковым, сверху заносит Клименко. Счет – 12:23.

После перерыва петербуржцы стали подтягиваться по счету. Зоран попросил тайм-аут. Ситуацию спасли открытые броски Джекки Лава и два капитанских трехочковых – 28:37. Трент Фрейзер дал два из-за дуги. Но Иван Стребков сумел отыграть своим броском одно из трехочковых попаданий — 36:42.

ФОТО: сообщество ВКонтакте «БК Пари Нижний Новгород»

Вторая половина

За три минуты третьей четверти «Зенит» вышел вперед. За нижегородцев отбивался Драган Апич — 42:46. Трент Фрейзер вывел петербуржцев вперед – 49:48. Разницу нижегородцам вернули трехи Бабурина и Стребкова, проход Лава, врывание Лава под кольцо и треха Стребкова — 53:64.

В заключительной десятиминутке нижегородцы работали на удержание. Выдвинулся Лав с индивидуальными проходами — 61:72. А после стрельнул еще и из-за дуги — 64:75. Михаил Беленицкий не только забил штрафные, но и положил сверху — 72:80. Кубок достался «Пари НН».

– Молодцы! Спасибо, ребята! Примеры доказывают - если верить и тяжело работать - всë возможно! С победой, – пишет в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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