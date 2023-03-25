Участок дороги затопило из-за паводка в Починковском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня днем в Починковском районе Нижегородской области затопило участок автодороги село Мадаево - село Новое Урюпино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Данный участок входит в перечень ежегодно попадающих в зону возможного затопления, - рассказали в ведомстве. - Проблемных вопросов нет. Никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что в Арзамасе затопило низководный мост через реку Теша в районе автодороги деревня Березовка – село Заречное.

- В результате затопления никто не пострадал, - говорится в сообщении ведомства. – Эвакуация жителей и организация лодочной переправы не требуется. В настоящее время уже организовано движение по объездной автодороге, все вопросы жизнеобеспечения решены.