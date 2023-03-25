В Арзамасе затопило низководный автомобильный мост через реку Теша

В Арзамасе затопило низководный автомобильный мост. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В городе Арзамасе Нижегородской области сегодня затопило низководный автомобильный мост через реку Теша в районе автодороги деревня Березовка – село Заречное. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В результате затопления никто не пострадал, - говорится в сообщении ведомства. – Эвакуация жителей и организация лодочной переправы не требуется. В настоящее время уже организовано движение по объездной автодороге, все вопросы жизнеобеспечения решены.

По данным ведомства, сотрудники МЧС проводят ежедневный мониторинг обстановки. Напомним, ранее мы писали, что синоптики не прогнозируют сильного паводка в этом году.

- На сегодняшний день мы ожидаем весеннее половодье ниже средних многолетних значений. Это предварительный прогноз. Сейчас мы видим, что еще идут осадки и впереди почти весь март. Если половодье будет интенсивным, то есть вероятность, что уровни будут выше имеющихся на сегодняшний день данных, - отметила начальник нижегородского Гидрометцентра Людмила Филина.