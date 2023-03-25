Жилой дом сгорел на улице Героя Ляхова в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар произошел днем 25 марта в жилом доме на улице Героя Советского Союза Ляхова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 12:04 25 марта, - говорится в сообщении. – Полностью потушить пожар удалось в 12:47. Его общая площадь составила 106 квадратных метров.

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. В настоящее время причина пожара устанавливается.

Общая площадь пожара составила 106 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 43 человека и 10 единиц техники, - рассказали в ведомстве. - На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану.

Напомним, ранее мы писали, что серьезный пожар произошел в административном здании на улице Коминтерна. Потушить его удалось за час. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.