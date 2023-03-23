Посещение нижегородского национального парка хотят сделать бесплатным для местных жителей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Посещение первого национального парка в Нижегородской области могут сделать бесплатным для некоторых граждан. Прежде всего имеются в виду местные жители и дачники, чьи дома расположены в непосредственной близости от этой зоны. С таким предложением выступили депутаты регионального Заксобрания в ходе заседания комитета по экологии и природным ресурсам 22 марта.

Вход в национальный парк платный, однако закон допускает исключения. Согласно соображениям депутатов, ими должны стать местные жители и дачники, дома которых находятся в зоне проектирования национального парка.

- А вот для туристов – должны быть предусмотрены платные экотропы. Как, например, это сделано в Керженском заповеднике. Такие меры позволяют поддерживать и развивать природное многообразие этих территорий, - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.