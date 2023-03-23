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НовостиОбщество23 марта 2023 11:08

Посещение нижегородского национального парка хотят сделать бесплатным для местных жителей

С таким предложением выступили депутаты регионального парламента
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Посещение нижегородского национального парка хотят сделать бесплатным для местных жителей.

Посещение нижегородского национального парка хотят сделать бесплатным для местных жителей.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Посещение первого национального парка в Нижегородской области могут сделать бесплатным для некоторых граждан. Прежде всего имеются в виду местные жители и дачники, чьи дома расположены в непосредственной близости от этой зоны. С таким предложением выступили депутаты регионального Заксобрания в ходе заседания комитета по экологии и природным ресурсам 22 марта.

Вход в национальный парк платный, однако закон допускает исключения. Согласно соображениям депутатов, ими должны стать местные жители и дачники, дома которых находятся в зоне проектирования национального парка.

- А вот для туристов – должны быть предусмотрены платные экотропы. Как, например, это сделано в Керженском заповеднике. Такие меры позволяют поддерживать и развивать природное многообразие этих территорий, - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.