Кишечную палочку обнаружили в икре трески в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опасную для здоровья кишечную палочку обнаружили специалисты в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл отобрали пищевую продукцию по госзаданию. В лаборатории были проведены молекулярные исследования, в результате которых и был выявлен ряд бактерий группы кишечных палочек.

Эксперты лаборатории сразу же среагировали и направили результаты в Управление Федеральной службы по ветеринарному надзору Нижегородской области и республики Марий Эл. В дальнейшем будут приняты меры, выпуск некачественной продукции будет пресечен.

Стоит отметить, что Нижегородская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» регулярно проводит проверки морской и речной продукции для выявления запрещенных веществ в них. Исследованиями занимаются квалифицированные специалисты, которые помогают вовремя среагировать на нарушения в качестве продукции.

Елизавета КОПЫЛОВА