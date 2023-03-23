Три новые школы построят в Нижнем Новгороде в 2023 году

Школа в микрорайоне Кузнечиха рассчитана на 800 мест. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Строительство трех школ завершится в Нижнем Новгороде в 2023 году. Общеобразовательные организации появятся в микрорайонах Кузнечиха, Цветы и на улице Украинской. Об этом сообщает Корпорация развития Нижегородской области в своем телеграм-канале.

В микрорайоне Цветы планируется самая большая школа на 1500 мест и площадью 29 тысяч квадратных метров. Сейчас здесь ведутся работы по бетонированию и армированию фундаментальной плиты.

Школа в микрорайоне Кузнечиха рассчитана на 800 мест и занимает площадь 16 тысяч квадратных метров. Сейчас ведется обустройство стройгородка, демонтаж недействующих сетей, а также проводятся испытание свай.

В Канавинском районе на улице Украинской школа также планируется на 800 человек, ее площадь составит 17 тысяч квадратных метров. На данный момент подрядчик занимается устройством временной дороги и поставкой дорожных плит.

Строительство этих школ ведется в рамках концессионных соглашений между правительством Нижегородской области и дочерними организациями Корпорации развития региона.

Елизавета КОПЫЛОВА