Пьяных нижегородцев оштрафуют за ложный вызов скорой помощи

Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Троих нижегородцев оштрафуют за ложный вызов скорой помощи, из-за которого врачи потеряли время на обслуживание ещё 10 обращений. Об этой истории рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Звонок в скорую раздался в 15:45 21 марта. Помощи просили на улице Путейской – там в одной из квартир парализовало мужчину. Вызов экстренный, на место скорая прибыла за 15 минут, но дверь врачам никто не открыл.

– Из-за двери просят о помощи. Но дверь наглухо закрыта. Стучим, просим открыть, но из-за двери скребутся. И женщина кричит, что уже в помощи не нуждаются. Просим подойти мужчину к дверям. Отказ – он спит, – рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

К слову, сам министр находился недалеко от места вызова и тоже участвовал в разворачивающихся событиях.

– Вызываем полицию. В памяти свежи воспоминания трагедии с угарным газом. Ждем результата переговоров через дверь. Помощь все же требуется? Неизвестно, – добавляет чиновник. – Вызываем МЧС. Надо вскрывать дверь. Человеку может быть действительно плохо.

Когда службы реагирования вскрыли дверь и зашли внутрь квартиры, то перед ними предстала интересная картина. За столом в домашних халатах и трико сидели трое, они уже были изрядно пьяны и ухмылялись. Нарушителей пришлось забрать в отделение полиции, их ожидает штрафза ложный вызов.

Напомним, что в феврале в Нижнем Новгороде целая семья насмерть отравилась угарным газом, выжил лишь трехмесячный малыш. Почувствовав себя плохо, люди вызвали «скорую», но открыть дверь уже не смогли. Когда ее взломали спустя продолжительное время, все, кроме младенца, были уже мертвы.

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