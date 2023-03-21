Два дома расселят в ходе редевелопмента улицы Черниговской в Нижнем Новгороде

Улица Гаршина, 24. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Два многоквартирных дома расселят в рамках комплексного развития улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. В частности, под расселение пойдут дома аварийного фонда по улице Гаршина – №24 и №5. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции 21 марта.

– Данные дома будут расселены, несколько десятков семей получат новые квартиры. Сразу после подписания договора КРТ компания GloraX планирует заключить с администрацией Нижнего Новгорода партнёрское социально-экономическое соглашение, на основании которого будут финансировать расселение жителей этих двух домов, – рассказал вице-президент блока развития и GR GloraX Денис Лебедев.

Расселению подлежат 34 квартиры, то есть территория в 1 972 квадратных метра.

Напомним, что проект редевелопмента уже получил положительное заключение от архитектурного совета Нижегородской области. Также были согласованы все объемно-планировочные решения и сам мастер-план освоения территории.

Концепция развития предполагает создание на улице Черниговской «мини-города».

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