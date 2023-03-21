Водителей трех маршрутов оштрафовали за проезд остановок в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Водителей трех нижегородских маршрутов оштрафовали за проезд остановочных пунктов без посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Водителей маршрутов Т-94, Т-91, Т-74 лишили части премии и объявили им выговор за проезд остановок. Выявить нарушения удалось в ходе работы мониторинговых групп Центра развития транспортных систем Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что межмуниципальный маршрут Т-116 Дзержинск – Мулино начал отображаться в навигационной системе.