Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 10:22

Водителей трех маршрутов оштрафовали за проезд остановок в Нижнем Новгороде

Это нарушение стоило им части премии
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Водителей трех маршрутов оштрафовали за проезд остановок в Нижнем Новгороде.

Водителей трех маршрутов оштрафовали за проезд остановок в Нижнем Новгороде.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Водителей трех нижегородских маршрутов оштрафовали за проезд остановочных пунктов без посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Водителей маршрутов Т-94, Т-91, Т-74 лишили части премии и объявили им выговор за проезд остановок. Выявить нарушения удалось в ходе работы мониторинговых групп Центра развития транспортных систем Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что межмуниципальный маршрут Т-116 Дзержинск – Мулино начал отображаться в навигационной системе.