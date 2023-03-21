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НовостиОбщество21 марта 2023 7:56

Автобус Т-116 Дзержинск – Мулино начал отображаться в навигационной системе

Всего в этой системе более двух тысяч транспортных средств
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Автобус Т-116 Дзержинск – Мулино начал отображаться в навигационной системе.

Автобус Т-116 Дзержинск – Мулино начал отображаться в навигационной системе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Межмуниципальный пригородный маршрут Т-116 Дзержинск – автовокзал Мулино подключен к навигационной системе с 21 марта. Теперь его можно увидеть на Яндекс.картах и в приложении. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

По ее словам, всего на сегодняшний день к навигационной системе подключено более двух тысяч транспортных средств, из них в Нижнем Новгороде – более 1500 единиц.

- Ведется работа по подключению около 500 автобусов межмуниципального сообщения, - подчеркнула Алена Чернышова.