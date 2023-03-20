Камеры вдоль «выделенки» на улице Советской в Нижнем Новгороде заработали с 20 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Камеры заработали на выделенной полосе на улице Советской в Нижнем Новгороде 20 марта. Они фиксируют нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

По ее словам, протяженность полосы от улицы Марата до Канавинского моста, которая предназначена для движения автобусов и маршруток, составляет около километра.

Автомобилистам, выехавшим на «выделенку» грозит штраф в 1500 рублей.

Напомним, в Нижнем Новгороде есть и другие выделенные полосы для общественного транспорта. Они расположены на проспекте Гагарина, улице Пушкина и Московском шоссе, Окском съезде, улице Советской и на участке от переулка Аристова до улицы Студенческой.

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