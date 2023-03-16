«Выделенка» для автобусов на улице Советской в Нижнем Новгороде заработает на следующей неделе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выделенная полоса на улице Советской в Нижнем Новгороде начнет работать на следующей неделе. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- Ее протяженность составит около километра, от улицы Марата до Канавинского моста, - пояснила Алена Чернышова.

Контролировать соблюдение правил дорожного движения будет комплекс фотовидеофиксации, который заработает 20 марта. За выезд на «выделенку» водителям грозит штраф в размере 1500 рублей.

В данный момент в Нижнем Новгороде уже действуют выделенные полосы на Окском съезде, на проспекте Гагарина, проспекте Ленина, улице Бекетова и на Московском шоссе.