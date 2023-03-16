Заливка свай для котлована метро началась на Сенной в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал «Метро НН»

На площади Сенной в Нижнем Новгороде начали заливать сваи и укреплять грунт. Ведутся подготовительные работы для устройства стартового котлована новой станции метро. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

На стройплощадке приступили к устройству 469 буросекущих свай для усиления грунтов. На месте задействованы две буровые установки, к ним добавятся еще две.

Также начались работы по подготовке площадки для дополнительной сборки тоннелепроходческого щита. Скоро его готовы будут принять на строительной площадке.

Напомним, на стиль новых станций метро окажет влияние историческая застройка Нижнего Новгорода.

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