Центр подготовки водителей автобусов появится в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Собственный учебный центр подготовки водителей автобусов появится у «Нижегородпассажиравтотранса». Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Запланировано, что учебный центр будет готовить водителей категории «Д». Кроме того, сотрудники «НПАТа» смогут пройти повышение квалификации.

На данный момент уже началась процедура оформления учебного центра. Получение лицензии планируется до конца 2023 года.

Напомним, в декабре 2022 года зарплата водителей «Нижегородпассажиравтотранса» выросла на 30% в Нижнем Новгороде.

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