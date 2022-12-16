Зарплата нижегородских водителей «НПАТ» выросла на 30%. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Зарплата водителей «Нижегородпассажиравтотранса» выросла на 30% в Нижнем Новгороде, информирует пресс-служба регионального правительства.

Представители «НПАТ» отметили, что при введении брутто-контрактов создаются жесткие требования к выполнению расписания. Поэтому вместе с новыми требованиями вводится и новая заработная плата.

Стоит отметить, что увеличение зарплаты произошло уже за ноябрь. Это значит, что сотрудники «НПАТ» уже получили повышенную зарплату 15 декабря.

- При отработке 164 часов в месяц, согласно КЗОТ, водитель «НПАТ» теперь получает на руки за вычетом всех налогов 65 тысяч рублей. Если баланс рабочего времени будет больше, заработная плата также будет выше, — сообщил директор ГП «Нижегородпассажиравтотранс» Олег Дрига.

Кроме того, Олег Дрига сообщил, что сейчас «НПАТ» согласовывает договор на добровольное медицинское страхование водителей, чтобы они могли проходить ряд медицинских обследований.

Примечательно, что все меры направлены на привлечение водителей на работу в «НПАТ». В настоящее время дефицит водителей составляет около 40%.