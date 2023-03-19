16-летнюю девочку, пропавшую в Семенове, нашли живой 19 марта

16-летнюю девочку, которая пропала в Семенове Нижегородской области, нашли живой сегодня, 19 марта. Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Девочка-подросток ушла поздно вечером 17 марта из общежития техникума. Поисковики начали работу 18 марта.

– Всем спасибо за участие и помощь в распространении информации, – пишут представители спасательного отряда.

Напомним, 23 февраля, около 14.00, 10-летний Саша Левичев из Нижегородской области ушел из дома на прогулку и не вернулся. Его дом находится на улице Садовой в селе Великий Враг Кстовского района.

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