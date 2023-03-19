Сотрудник нижегородского Заксобрания Олег Андерсон вернулся со спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудник Законодательного собрания Нижегородской области Олег Андерсон вернулся домой со специальной военной операции. Об этом он сообщает на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

– Прощай, город-герой Донецк! Получил выписку из приказа об увольнении, еду домой. Сначала в больницу, а потом на работу, – пишет Олег Андерсон.

Олег Андерсон уходил в зону СВО 30 ноября 2022 года. Тогда он хотел передать свой боевой опыт молодым военнослужащим, сообщает в своем телеграм-канале председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Военная командировка закончилась по получении приказа об увольнении из Вооруженных сил Российской Федерации по превышению предельного возраста.

Ранее мы сообщали, что нижегородские участники специальной военной операции 3 марта связались со своими семьями по телемосту, который был организован при поддержке Министерства обороны РФ.

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