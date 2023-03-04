Нижегородские участники СВО связались со своими семьями по телемосту 3 марта Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские участники специальной военной операции 3 марта связались со своими семьями по телемосту, который был организован при поддержке Министерства обороны РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщает присоединившиеся к видео-связи Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Они редко сейчас видятся. Конечно, на глазах слезы. Хоть и немного, но каждый смог поговорить со своими родными, увидеть их, – отмечает глава региона.

Участники СВО поздравили своих матерей, жен, дочерей и всех женщин Нижегородской области с наступающим праздником 8 Марта.

Глеб Никитин обсудил с военнослужащими, что необходимо им отправить в следующих посылках, сформированных штабом Дома народного единства.

– Парни - наши герои! Поблагодарил лично за службу, – добавил Глеб Никитин.

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