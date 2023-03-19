Стало известно, в каком состоянии находятся нижегородские дети, пострадавшие в ДТП в Пензе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, в каком состоянии находятся нижегородские дети, которые пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Пензенской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, министерства здравоохранения Нижегородской и Пензенской областей совместно контролировали самочувствие детей сразу после аварии.

На момент ДТП их состояние оценивалось как среднетяжелое.

Сейчас четверо детей уже отпущены из больницы города Пензы. Их жизням ничто не угрожает.

Напомним, смертельное ДТП с участием автобуса из Сарова и легковушки случилось в Пензе 18 марта. Жители Нижегородской области, находившиеся в автобусе, пострадали при столкновении.

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