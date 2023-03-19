Автобус с детьми из Сарова попал в смертельное ДТП в Пензе: два человека погибли, четверо пострадали

Жители Нижегородской области, находившиеся в автобусе, пострадали при столкновении
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области
Смертельное ДТП с участием автобуса из Сарова и легковушки случилось в Пензе 18 марта. Жители Нижегородской области, находившиеся в автобусе, пострадали при столкновении. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
По предварительным данным, автомобиль «Киа Цератто» влетел в автобус малого класса «Ивеко» на улице Гагарина в 13.20. От столкновения бампер, капот и вся передняя часть легковушки оказались сильно повреждены.
В ДТП погибли два человека
В результате ДТП на месте скончался мужчина 1989 года рождения – водитель автомобиля «Киа Цератто». Пассажир иномарки, мальчик 2015 года рождения, получил телесные повреждения. Ребенок был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
Очевидцы произошедшего отмечают, что водитель легкового автомобиля превысил скорость.
– Я ехала по третьей полосе, он ехал по второй. Обогнал меня. Я ещё говорю: «Куда несётся?». Какой-то миг, и все произошло на моих глазах, – пишет Наталья Е., в сообществе ВКонтакте «Сова Пенза Авто».
При столкновении пострадали пассажиры автобуса
За медицинской помощью обратились четыре пассажира Саровского автобуса – дети. Их, как сообщают очевидцы в социальных сетях, доставали через окно автобуса, так как двери были заблокированы.
– Автобус из Сарова привез детей на танцевальный конкурс в Пензу. В нем была моя сестра с племянницей. Сестра находится в больнице. Все остальные на втором автобусе уехали домой, – пишет Евгения П. в сообществе «Сова Пенза Авто».
Как отмечают в ведомстве, по факту ДТП проводится проверка, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!