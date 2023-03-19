Мероприятия по профориентации пройдут в Нижегородской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Филиалы центров занятости населения Нижегородской области проведут для безработных граждан мероприятия по профориентации. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения региона.
Встреча «Найди свой ресурс» состоится в Сормовском филиале центра 21 марта с 10.00 до 11.00.
В Дзержинске 22 марта с 11.00 до 12.00 пройдет мероприятие «Мой выбор».
В Кстовском филиале 24 марта с 9.00 до 10:00 состоится конференция для безработных «Вы остались без работы… Что дальше?».
Кроме того, в рамках этих мероприятий планируются групповые сессии с психологом. А консультанты центра дадут советы по составлению резюме и прохождению собеседования.
Напомним, филиалы центров занятости провели для безработных нижегородцев занятия по психологической поддержке.
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