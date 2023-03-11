Центры занятости проведут занятия по психологической поддержке безработных нижегородцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Филиалы центров занятости проведут для безработных нижегородцев занятия по психологической поддержке. Участие в практикумах может помочь гражданам в трудоустройстве. Об этом сообщает Управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Психологический практикум поможет безработным по-новому посмотреть на свою ситуацию, определить свои слабые и сильные стороны, подготовить план действий для успешного трудоустройства.

Кроме того, на занятиях нижегородцы научатся бороться со стрессом и узнают о методах самопрезентации при встрече с работодателем.

13 марта с 10.00 до 13.00 мероприятие пройдет в Заречном филиале, 14 марта с 10.00 до 12.00 – в Сормовском и Нагорном филиалах. 15 марта с 9.30 до 12.00 занятия состоятся в Балахнинском филиале Нижегородского центра занятости.

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