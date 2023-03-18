В Нижегородском онкодиспансере открыли отделение функциональной диагностики. Фото: Кира Мишина.

Торжественное открытие отделения функциональной диагностики состоялось в Нижегородском областном клиническом онкологическом диспансере 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, сейчас в учреждении имеется возможность выявлять сердечно-сосудистые и дыхательные патологии у пациентов с онкологическими заболеваниями. Кроме того, в отделение закупили суточные мониторы электрокардиограммы и артериального давления, спирографы, а также аппаратуру для УЗИ сердца и сосудов.

- Специалисты, которые будут здесь работать, имеют сертификаты по терапии и кардиологии, а это значит, что врачи смогут скорректировать выявленные нарушения непосредственно в стенах медучреждения, - подчеркнул Глеб Никитин.

Стоит отметить, что на открытии присутствовали министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн и завкафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Марк Курцер.

В ходе мероприятия гости также осмотрели новейший аппарат МРТ, который поступил в отделение лучевой диагностики онкодиспансера. По словам Давида Мелик-Гусейнова, технику закупили благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

- Аппарат очень важен для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. С его помощью наши онкологи смогут ежегодно проводить около 6 тысяч исследований, — добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, новый аппарат компьютерной томографии появился в больнице №39 Нижнего Новгорода.