Новый аппарат КТ появился в больнице №39 Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый аппарат компьютерной томографии появился в больнице №39 Нижнего Новгорода. Оборудование было поставлено в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Оборудование было закуплено на деньги, выделенные из федерального бюджета, - более 37 миллионов рублей. Таким образом, в больнице теперь стало два компьютерных томографа, что позволит проводить больше обследований, а значит, помочь большему числу пациентов.

- С помощью нового компьютерного томографа мы сможем ежегодно проводить до 12 тысяч медицинских исследований, - пояснил главный врач больницы №39 Владимир Макаров. - Они позволят диагностировать у нижегородцев травмы разной локализации, в том числе неврологические и нейрохирургические осложнения у амбулаторных и стационарных пациентов.

Поставка оборудования в медицинские учреждения является частью программы модернизации первичного звена здравоохранения, проводимой в рамках национального проекта.