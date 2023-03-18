Три трамвайных депо планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде к 2025 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Три трамвайных депо планируют реконструировать в Нижнем Новгороде к 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, в этом году предполагается обновить трамвайное депо № 2 в Московском районе. И в 2024 и 2025 году в порядок приведут депо № 3 в Автозаводском районе и депо №1 в Советском районе. Отмечается, что каждое из трёх депо будут закрывать на год, а существующую нагрузку распределят между оставшимися.

Кроме этого, планируется обновление трамвайных путей. Так, продолжается прокладка путей от станции Варя до центра Сормово. И уже в конце марта обновление путей начнется на проспекте Гагарина в Приокском районе. Согласно информации, до конца 2023 года обновят 37 километров трамвайных путей и завершат работы по обновлению Сормовского кольца.

Напомним, до 2026 года в Нижнем Новгороде планируется завершить ремонт всех трамвайных путей.