Две гостиницы откроют в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Вадим ПОПОВ

Две новые гостиницы откроют в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

По словам замгубернатора, в этом году начнет работу арт-отель Bobo на Большой Покровской. В нем появится 57 номеров на 83 места. Также откроют отель «История» по улице Кожевенной. В этой гостинице будет 32 номера на 60 мест.

Как отметил Олег Беркович, в следующем году планируют открыть четырехзвездочный отель на 220 номеров. Он будет располагаться на пересечении улиц Варварской и Академика Блохиной.

- Мы готовим дополнительные меры поддержки для инвесторов, чтобы в нашем регионе было интересно открывать новые качественные гостиничные проекты, которые будут привлекать в Нижегородскую область еще больше туристов, - добавил замгубернатора.

Напомним, линейный парк на берегу реки Левинки планируют создать в Нижнем Новгороде. Его общая площадь составит порядка 81 гектара.