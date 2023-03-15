Линейный парк хотят создать на берегу реки Левинки в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс.Карты

Линейный парк на берегу реки Левинки планируют создать в Нижнем Новгороде. Его общая площадь составит порядка 81 гектара. Такое предложение от Попечительского совета реки Левинки прозвучало на заседание постоянной комиссии по экологии 14 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Кроме того, на территории будущего линейного парка планируют создать сеть пешеходных дорожек и функциональные общественные пространства.

Проект благоустройства территории реки Левинки, как отмечает председатель постоянной комиссии Герман Карачевский, включает в себя также и очистку реки, и облагораживание береговой зоны. Благодаря этому появится место отдыха для жителей ближайших микрорайонов.

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