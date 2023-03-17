Участок улицы Сеченова закрыли для пешеходов из-за строительства метро в Нижнем Новгороде

Схема. Фото: Метро НН — Наше. Новое.

Около стройплощадки новой станции метро «Площадь Сенная» в Нижнем Новгороде перекрыли участок улицы Сеченова для пешеходов. Об этом сообщается в группе «Метро НН — Наше. Новое» во «Вконтакте».

– Теперь от площади Сенная или улицы Большая Печерская до канатной дороги и к жилым домам можно пройти по специальному помосту, – сообщили представители в соцсетях.

Специальная пешеходная галерея протянулась от улицы Большая Печерская до Казанской набережной. Данное решение стало частью второго этапа реорганизации автомобильного и пешеходного трафика в районе строительства новой станции метрополитена.

– На третьем этапе в апреле планируется перенести автобусные остановки и светофор на улицу Большая Печерская, – подчеркнули представители.

Напомним, что 19,6 миллиарда рублей направят на продление Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена от станции "Буревестник" до "Сормовской" в течение ближайших пяти лет. Для того чтобы построить эти две станции, тоннели необходимо продлить на 2,4 километра

Также известно, что две новые станции Сормовско-Мещерской ветки метро планируют построить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года.

В общей сложности на развитие нижегородского метро будет потрачено 56,5 млрд рублей. С вводом новых станций пассажиропоток будет увеличен на 50%.

- Новый проект значительно улучшит транспортную доступность нагорной части города с учетом пропускной способности улиц исторического центра. Финансирование проекта осуществляется и за счет средств «инфраструктурного меню», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен