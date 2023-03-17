Капремонт дороги на Мызинском мосту планируют провести в 2024 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожное покрытие на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде планируют капитально отремонтировать в 2024 году. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в ходе прямого эфира 17 марта.

Напомним, ранее нижегородские водители массово пожаловались на ямы на Мызинском мосту. Так, жертвами неровности на дороге стали десятки водителей.

Как отметил Юрий Шалабаев, яму уже заделали по временной схеме. И карточный ремонт на этом участке дороги проведут позже, когда будут благоприятные погодные условия. Кроме этого, планируется провести капитальный ремонт.

- Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. И капитальный ремонт планируем провести в 2024 году, - добавил мэр города.