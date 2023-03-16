Нижегородские водители массово жалуются на ямы на Мызинском мосту. На днях жертвами неровности на дороге стали десятки водителей. Очевидец снял на камеру, как одномоментно более десяти машин стояли по всей переправе на аварийках с пробитыми колесами.

- На Мызинском мосту стоит 12 машин, каждый пробил колесо, погнули диски, - прокомментировал свидетель дорожного инцидента.

Причиной повреждения колес стала большая яма, которая образовалась после зимы на дорожном полотне моста. После того, как пострадавшие водители обратились в ГИБДД, Госавтоинспекция вынесла подрядчику предостережение и велела устранить яму.

По информации МБУ «РЭД», яму на Мызинском мосту устранили 15 марта с помощью рециклера.