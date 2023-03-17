Река Пьяна затопила низководный мост в Гагинском районе

Объездные пути имеются. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Большая вода» добралась до ещё одного низководного моста в Гагинском районе. На этот раз затопленным оказался мост через реку Пьяну рядом с селом Никольское. Уровень воды над полотном составляет 10 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– Жилые дома в зону затопления не попадают, – отмечают специалисты. – Эвакуация жителей не требуется.

Местные жители полностью обеспечены продуктами питания, проблем с медицинским обслуживанием и пожарной охраной нет. Жизнедеятельность населения не нарушена.

Кстати, автомобильное сообщение с селом не нарушено, так как имеются объездные пути.

Напомним, раннее специалисты дали прогноз по паводку в Нижегородской области в 2023 году. Так, во время весеннего паводка в зоне возможного затопления расположено 138 населенных пунктов в 35 муниципальных образованиях Нижегородской области. При наихудшем развитии сценария под водой могут оказаться 4 784 домов, из них 4 530 жилых и 254 дачных. В этих домах проживают 37 240 человек.

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