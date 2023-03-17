Полиция проводит проверку из-за избиения фельдшера в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция проводит проверку из-за избиения фельдшера скорой медицинской помощи в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, 16 марта около 17:39 медик сообщил о происшествии. По его словам, он перевозил 82-летнего лежачего пациента из саровской больницы в село Арманиха. И во время остановки на автодороге между ним и сыном пациента произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина ударил медика кулаком в грудь.

- В настоящее время полицией по поступившему заявлению проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка, - добавили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, министр здравоохранение Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на этот неприятный инцидент. По его словам, каждое подобное вопиющее событие не должно пройти безнаказанно.