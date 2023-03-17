Похолодание до -12 градусов ожидается в Нижегородской области 19 марта

Прогноз погоды. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Похолодание до -12 градусов ожидается в Нижегородской области ночью 19 марта. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов во время пресс-конференции 17 марта.

В воскресенье будет наблюдаться переменная облачность, осадки не ожидаются. Скорость юго-восточного ветра достигнет 4-9 метров в секунду.

– Температура воздуха ночью -7,-12 градусов, днем -2,+3 градуса, – сообщил специалист.

Нижегородцам стоит быть аккуратнее, так как на дорогах местами будет гололёд.Пешеходам следует передвигаться с максимальной осторожностью, а пожилым людям без острой необходимости лучше эти два-три дня отсидеться дома. Водителям также стоит помнить о безопасности и не совершать резких маневров, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Напомним, что двое взрослых и один ребенок пострадали из-за схода наледи с крыши в Нижегородской области.

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