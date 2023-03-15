Двое взрослых и ребенок пострадали от падения льда с крыш в Нижегородской области.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Двое взрослых и один ребенок пострадали из-за схода наледи с крыши в Нижегородской области. Такие данные за предыдущую неделю предоставили «Комсомолке» в «Нижегородском территориальном центре медицины катастроф».
При каких обстоятельствах и где произошли несчастные случаи, не уточняется, однако известно, что всем троим пострадавшим потребовалась госпитализация.
На этой неделе сезон сосулек и «лавиноопасных» крыш еще больше набирает обороты. Днем мартовское солнце прогревает воздух уже до +5 градусов, однако ночью всё еще наблюдаются морозы, из-за чего снег на крышах сначала тает, потом замерзает, образуя ледяные глыбы. Днем вновь припекает солнце, и глыбы, срываясь, с грохотом падают вниз…
15 марта пришли сообщения сразу о двух случаях схода наледи с крыш, в обоих случаях это были крыши образовательных учреждений. Только по счастливой случайности никто из людей не пострадал.
Так, около полудня инцидент произошел во дворе школы №69 в Московском районе. Там огромная ледяная глыба рухнула прямо перед входом в здание. Как говорят очевидцы, дети только зашли в школу, задержись они хоть на минуту, итог мог бы быть печальным.
Наледь сошла с крыши школы №69. Фото: паблик "Нижний Новгород без цензуры"
Чуть позже в соцсетях прошла информация о том, что наледь упала с корпуса ННГУ на Большой Покровской. К счастью, ледяная глыба никого не убила, но приземлилась аккурат на припаркованный под стенами вуза автомобиль.
Та самая машина около ННГУ, владельцу которой не повезло. Фото: тг-канал "Нижний №1"