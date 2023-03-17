Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 10:20

СК выясняет обстоятельства падения 13-летней девочки с 8-го этажа на Автозаводе

Чудовищный инцидент произошел 16 марта
Полина ШИБАЛКИНА
СК выясняет обстоятельства падения 13-летней девочки с 8-го этажа на Автозаводе.

СК выясняет обстоятельства падения 13-летней девочки с 8-го этажа на Автозаводе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет выясняет обстоятельства падения 13-летней девочки с 8-го этажа в Автозаводском районе. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщили в ведомстве.

Согласно информации, чудовищный инцидент произошел вечером 16 марта. 13-летняя девочка выпрыгнула из окна 8-го этажа по улице Мончегорской. К счастью, девочка чудом выжила. Но она сильно повредила ноги и позвоночник. По словам очевидцев, перед жутким падением девочка поругалась с мамой.

- Мы выясняем обстоятельства произошедшего, - отметили представители СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, настоящий переполох устроил 36-летний мужчина в жилом комплексе «Бурнаковский» в Нижнем Новгороде – днем 13 марта. Вадим высунулся из окна подъезда на 10 этаже и начал грозить суицидом.