На нижегородских реках наблюдается ледостав

Толщина льда на водоемах достигает 0 - 45 сантиметров. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ледостав в основном сохраняется на реках Нижегородской области. В настоящее время толщина льда на водоемах достигает 0 - 45 сантиметров. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов во время пресс-конференции 17 марта.

– В нижнем бьефе Нижегородской ГЭС на Волге наблюдается участок открытой воды протяженностью 48 километров, кромка ледостава находится в 1,2 километрах выше города Нижний Новгород.

Вскрытие Оки в нижнем течении ожидается с 1 по 10 апреля, вскрытие Волги также в начале апреля.

Напомним, что в Нижегородской области ожидается весеннее половодье ниже средних многолетних значений.

– Сейчас мы видим, что еще идут осадки и впереди почти весь март. Если половодье будет интенсивным, то есть вероятность, что уровни будут выше имеющихся на сегодняшний день данных, – рассказала начальник нижегородского Гидрометцентра Людмила Филина.

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